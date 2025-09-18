Für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:1). Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Sandersdorfer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem FC Einheit Rudolstadt verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Pascal Sauer für Sandersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Sauer (12.) erzielt wurde.

12. Minute: SG Union Sandersdorf in Führung dank zwei Treffern von Pascal Sauer – 2:0

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 43 Minuten legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Rupprecht, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Rudolstädter zu entscheiden (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Choschnau, Schnabel, Exner (85. Nakano), Sponholz, Sauer (88. Mittmeier), Walter (64. Stashenko), Farkas, Seifert (85. Jauck), Brunner (64. Scheibe)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Riemer, Schlegel, Heß (65. Trunk), Schneider, Smyla (90. Siegel), Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Rupprecht, Floßmann, Rühling

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56