Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem unglaublichen 6:0 (3:0) fegte das Team des VfL Halle 96 den Bischofswerdaer FV 1 am Sonntag vom Platz.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Bischofswerda souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bischofswerda bereit: Nur zehn Minuten nach Anpfiff lenkte Johann Weiß den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Hallensern unerwartet die Führung (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Niclas Hüttig (17.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Luca Shubitidze im gegnerischen Tor. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 auszubauen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Kurti (72. Emmerich), Bölke, Arzumanian, Haese (66. Racine), Lubsch, Hüttig (66. Dierichen), Pessel (78. Rümpler), Oikonomidis (72. Cabral), Jagupov, Marks

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Born (46. Bürger), Dolla (86. Sobe), Hofmann, Weiß, Scheunert, Krautschick (86. Gries), Scharfe, Hecker (61. Baudisch), Rettig (79. Scholze), Stopp

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127