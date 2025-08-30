Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt fuhr der VfB 1921 Krieschow am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der 1. SC 1911 Heiligenstadt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

In Minute 14 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Miguel Pereira Rodrigues das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Vogt den Ball ins Netz (27.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tobias Gerstmann den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Krieschow sicherte (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel, Zurawsky, Stephan (46. Hebler), Gerstmann (86. Antosiak), Zizka (68. Pahlow), Raak, Grimm (46. Bittroff), Michalski (59. Felgenträger), Dreßler, Pereira Rodrigues

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz, Wolanski, Göbel (87. Rohner), Bako, Vogt (51. Michalek), Köhler, Jeschke (62. Pietsch), Möhlhenrich, Gorges, Fiedler (62. Wilhelm)

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291