Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 235 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus RSV durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Robert Koch, als Andy Hebler für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kolkwitz legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Hebler der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 27

60. Minute: VfB 1921 Krieschow in Führung dank zwei Treffern von Andy Hebler – 2:0

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Jan Filipp Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (78.). In Spielminute 85 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – RSV Eintracht 1949

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Felgenträger (63. Michalski), Tesche, Schulz, Fuchs, Raak, Gerstmann (77. Freigang), Grimm (84. Schieskow), Knechtel (63. Pahlow), Hebler

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Kahoussi (54. Kruska), Schultze, Takahashi, Matjaz, Mazzo Nogueira, Aydin (64. Plumpe), Kausch, Mustapha (64. Koschembahr), Bilbija, Krüsemann (64. Lehmann)

Tore: 1:0 Andy Hebler (39.), 2:0 Andy Hebler (60.), 3:0 Jan Filipp Schulz (78.); Schiedsrichter: Paul Werrmann (Plauen); Assistenten: Christopher Gaunitz, Florian Ordon; Zuschauer: 235