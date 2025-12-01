Am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich die VfB Germania Halberstadt vor 255 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Budissa Bautzen freuen.

Halberstadt/MTU. Die 255 Besucher des Friedensstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Bautzen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

VfB Germania Halberstadt führt nach 86 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die VfB Germania Halberstadt steckte einmal Gelb ein. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Joel-Pascal Klaschka (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler, Heinrich, Rust, Kuffner Sandri (81. Boateng), Grzega, Stobbe, Ertmer (90. Hujdurovic), Hackethal, Huber, Kühnhardt (46. Klaschka)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Noack, Kloß (76. Hanisch), Hennig, Rohlik (83. Cellarius), Gerhardi (83. Böhme), Hentsch, Schröder, Orosz (76. Noack), Käppler, Rohlik (90. Jurk)

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255