Einen 4:3 (0:2)-Heimerfolg gegen die BSG Wismut Gera heimste die VfB Germania Halberstadt am 25. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Halberstadt/MTU. Die VfB Germania Halberstadt und die BSG Wismut Gera haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (0:2).

Califo Balde (BSG Wismut Gera) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Geraer legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Balde der Torschütze (31.).

VfB Germania Halberstadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 31

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Nick Poser/Halberstadt (57 und 58.), gefolgt von Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) in Minute 60 und Nikita Bondarenko (BSG Wismut Gera) in Minute 65. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 25

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Paul Grzega, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Halberstädter Team den Sieg zu verschaffen (89.). Die Halberstädter sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – BSG Wismut Gera

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Ertmer, Grzega, Poser, Klaschka (84. Altin), Vukancic, Huber (70. Matthias), Masuth (78. Ajibola), Hackethal, Rust, Hujdurovic

BSG Wismut Gera: Cap – Frackowiak, Güttich, Linnemann (90. Böttcher), Balde, Zerrenner, Schädel, Hoffmann (84. Paulick), Bondarenko, Imani (84. Futi), Diagne (68. Seidel)

Tore: 0:1 Califo Balde (27.), 0:2 Califo Balde (31.), 1:2 Nick Poser (57.), 2:2 Nick Poser (58.), 3:2 Pascal Hackethal (60.), 3:3 Nikita Bondarenko (65.), 4:3 Paul Grzega (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Dirk Meißner, Felix-Benjamin Schwermer; Zuschauer: 312