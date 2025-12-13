Der VFC Plauen erzielte am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 475 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Plauen.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plauener revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Johan Martynets erzielt.

VFC Plauen Kopf an Kopf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 52

Es stand Unentschieden. Der VFC Plauen konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Habermann Passionoto versenkte den Ball in Spielminute 58. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Tyron Profis (Plauen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:1 gingen die Plauener als Sieger vom Platz. Die Plauener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Michalek, Martynets (89. Burdusudis), Schubert, Hussain (87. Träger), Haake (89. Limmer), De Moura Beal, Profis (87. Plank), Sponer, Winter (87. Wagner), Habermann Passionoto

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Schaarschmidt, Scheffler, Witte, Knoblich (74. Grigo), Schulze, Buschke, Masuth, Kaschlaw, Stark

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475