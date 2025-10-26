Dem VfL Halle 96 gelang es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VFC Plauen mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 97 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Stadion am Zoo eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Plauen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Luca Shubitidze, als Jegor Jagupov für Halle traf und in Spielminute 77 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Joel Marks der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 in Minute 86 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Marks (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Cabral, Emmerich (72. Hentsch), Jagupov, Lubsch, Bölke (88. Rümpler), Pessel, Kurti (64. Borval), Oikonomidis, Haese

VFC Plauen: Pischon – De Moura Beal, Eichie (70. Kämpfer), Habermann Passionoto, Martynets, Hussain (64. Plank), Sponer, Profis, Schubert (83. Eren), Limmer, Haake

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97