Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem unglaublichen 6:0 (3:0) fegte die Mannschaft des VfL Halle 96 den Bischofswerdaer FV 1 am Sonntag vom Platz.

Halle/MTU. 6:0 (3:0) in Halle: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Luca Shubitidze, der VfL Halle 96, am Sonntag im Tor der Gäste aus Bischofswerda untergebracht.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bischofswerda bereit: Nur zehn Minuten nach Anpfiff lenkte Johann Weiß den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Hallensern unerwartet die Führung (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Niclas Hüttig (17.) erzielt wurde.

Minute 17: VfL Halle 96 führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 auszubauen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis (72. Cabral), Jagupov, Lubsch, Kurti (72. Emmerich), Arzumanian, Hüttig (66. Dierichen), Marks, Bölke, Haese (66. Racine), Pessel (78. Rümpler)

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scharfe, Krautschick (86. Gries), Hofmann, Born (46. Bürger), Dolla (86. Sobe), Hecker (61. Baudisch), Rettig (79. Scholze), Scheunert, Weiß, Stopp

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127