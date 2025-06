Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Freitag war der Burger Ballspiel Club 08 gegenüber der SG Union Sandersdorf machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Burg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Stephan Geserick. Der Trainer von Burg musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Sandersdorf beobachten. Insgesamt acht Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Benjamin Boenecke vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jonas Kasten das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (44.). Die Sandersdorfer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Luca Steffen Pätzke der Torschütze (66.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2024, 19.30 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 7

Burger Ballspiel Club 08 sieht sich 0:2 im Rückstand – 66. Minute

Die Sandersdorfer wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Tyler Ryan Wieczorek für Nick Hartmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nick Hartmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (72.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: Burger Ballspiel Club 08 – SG Union Sandersdorf

Burger Ballspiel Club 08: Stöwesand – Hufschläger, Baas, Monsch (54. Parpart), Weber, Krüger-Breßler (86. Rulff), Rusche, Geiler, Fähse, Zelosko, Bäbenroth (90. Hummel)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Behrens (62. Pätzke), Wieczorek (68. Hartmann), Schinkel, Ellwert, Mittmeier, Trettenbach, Kasten, Mühlbauer (72. Körner), Osterland, Uhte (81. Richter)

Tore: 0:1 Jonas Kasten (44.), 0:2 Luca Steffen Pätzke (66.), 0:3 Nick Hartmann (72.); Zuschauer: 51