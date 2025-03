Eine herbe Schlappe erlitt die VfB Germania Halberstadt an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SV Fortuna Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 47 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Halberstadt/MTU. Vor 47 Zuschauern hat sich das Team von Robin Gesell mit 0:4 (0:3) gegen Magdeburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Alexander Spurek traf für die SV Fortuna Magdeburg e.V. in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lukas Radomski (20.) erzielt wurde.

Minute 20: VfB Germania Halberstadt 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 41: Magdeburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Oskar Zopf ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 22

In der zweiten Halbzeit versuchten durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Niklas Hännig für Alexander Spurek und Vincent Barnau für Toni Erik Koplin ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. steckte zweimal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Hännig den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (62.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr einholen. In Spielminute 82 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Halberstädter sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SV Fortuna Magdeburg

VfB Germania Halberstadt: Neumann – M. Müller (82. Karimov), C. O. Müller, Platz, Lancine, M. B. Müller, Ucke, Simon (65. Koskela), Schrader (74. Lippoldt), Wenig (82. Camara), Stender

SV Fortuna Magdeburg: Hoffmann – Nyarko, Radomski (61. Lindner), Rudolph, Zopf, Klause, Spurek (46. Hännig), Fleck (66. Lenze), Kratzke, Koplin (56. Barnau), Rektorik (72. Kirchhoff)

Tore: 0:1 Alexander Spurek (11.), 0:2 Lukas Radomski (20.), 0:3 Oskar Zopf (41.), 0:4 Niklas Hännig (62.); Schiedsrichter: Moritz Winter (Halberstadt); Assistenten: Thomas Schmidt, Christian Kliefoth; Zuschauer: 47