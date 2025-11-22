Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem VfL Halle 96 I (U19) am Samstag nicht, als er sich vor 15 Fans mit 1:3 (1:0) gegen den VfB 1906 Sangerhausen verabschieden musste.

Halle/MTU. Die Begegnung zwischen dem VfL Halle 96 I (U19) und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Sangerhausen auf und entschieden das Match schließlich mit 1:3 (1:0) für sich.

Benicio Roschig traf für den VfL Halle 96 I (U19) in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 63 wurde das Gegentor durch Ramon Bühling erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Sangerhausens Damien Halle konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Minuten versuchten durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprang Saba Zarkua für Ben Grenzebach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der VfL Halle 96 I (U19) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 1906 Sangerhausen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Saba Zarkua den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+1). Damit war der Triumph der Sangerhäuser entschieden. Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – VfB 1906 Sangerhausen

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Onyedeke, Roschig, Khalid, Prokein, Meyer, Brumme (55. Unthan), Ugoh, Lorenz, Rayko, Kaiser

VfB 1906 Sangerhausen: Pedersen – Lange, Bärwolf, Hering, Ehrich, Grenzebach (89. Zarkua), Buchhorn, Schremmer, Schütz, Halle, Bühling

Tore: 1:0 Benicio Roschig (22.), 1:1 Ramon Bühling (63.), 1:2 Damien Halle (78.), 1:3 Saba Zarkua (90.+1); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Hannes Frehse, Adam Ohm; Zuschauer: 15