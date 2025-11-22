Der VfL Halle 96 I (U19) hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:3 (1:0).

Halle/MTU. Die Begegnung zwischen dem VfL Halle 96 I (U19) und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Sangerhausen auf und entschieden das Match schließlich mit 1:3 (1:0) für sich.

Benicio Roschig traf für den VfL Halle 96 I (U19) in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 63 wurde das Gegentor durch Ramon Bühling erzielt.

VfL Halle 96 I (U19) Kopf an Kopf mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 63

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Sangerhausens Damien Halle konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Ben Grenzebach für Saba Zarkua den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der VfL Halle 96 I (U19) kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Am Ende des Duells sollte es dem VfB 1906 Sangerhausen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Saba Zarkua den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – VfB 1906 Sangerhausen

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Kaiser, Prokein, Brumme (55. Unthan), Onyedeke, Ugoh, Meyer, Lorenz, Roschig, Rayko, Khalid

VfB 1906 Sangerhausen: Pedersen – Grenzebach (89. Zarkua), Schremmer, Buchhorn, Halle, Lange, Hering, Bärwolf, Bühling, Schütz, Ehrich

Tore: 1:0 Benicio Roschig (22.), 1:1 Ramon Bühling (63.), 1:2 Damien Halle (78.), 1:3 Saba Zarkua (90.+1); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Hannes Frehse, Adam Ohm; Zuschauer: 15