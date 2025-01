Eine herbe Schlappe erlitt die Turbine Halle an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SV Fortuna Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 42 Zuschauern mit 1:6 (0:2).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Roman Laqua vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lukas Radomski das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (39.). Die Magdeburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Phillip Leonard Rudolph der Torschütze (45.).

Turbine Halle gerät 0:2 ins Hintertreffen – 45. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Vincent Barnau traf in Minute 49, Radomski in Minute 50, Gino Klause in Minute 73 und Tom Luca Lenze in Minute 81. Spielstand 6:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle (saale)

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Gregor Reinemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (87.). In Spielminute 90 handelte sich die Turbine Halle noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SV Fortuna Magdeburg

Turbine Halle: Archner – Lantzsch, Obier (72. Schischka), Reinemann, Anschütz, Frießleben (46. Só), Brandt, Reso (55. Pajwak), Neuner, Müller (63. Sikora)

SV Fortuna Magdeburg: Hoffmann – Lindner, Rudolph (58. Lenze), Zopf (69. Kirchhoff), Koplin (67. Bense), Barnau, Rektorik, Klause, Kratzke, Nyarko, Radomski (58. Bersiner)

Tore: 0:1 Lukas Radomski (39.), 0:2 Phillip Leonard Rudolph (45.), 0:3 Vincent Barnau (49.), 0:4 Lukas Radomski (50.), 0:5 Gino Klause (73.), 0:6 Tom Luca Lenze (81.), 1:6 Gregor Reinemann (87.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Kay Obenhaupt, Nico Thummernicht; Zuschauer: 42