Der 1. FC Lok Stendal erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 54 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Stendal/MTU. Die 54 Besucher des Stadions am Hölzchen Pl. 4 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Haldensleber mit 3:0 (1:0) souverän.

Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Stendal noch einen drauf: In Minute 46 wurde das zweite Tor durch Mohamed Amin Mohamed erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

1. FC Lok Stendal liegt in Minute 46 2:0 vorn

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Wolff, den Ball erneut ins Netz zu befördern (61.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.. In Spielminute 89 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Haldensleber SC

1. FC Lok Stendal: Günther (46. Ranke) – Bordizhenko, Lagemann (65. Eggert), Korbani, Wolff, Grund (76. Kusch), Zabel, Mohamed, Lauck, Meinelt, Schulze

Haldensleber SC: –

Tore: 1:0 Elias Wolff (29.), 2:0 Mohamed Amin Mohamed (46.), 3:0 Elias Wolff (61.); Schiedsrichter: Michael Hartung (Klötze); Assistenten: Maik Gorka, Julian Schäkel; Zuschauer: 54