Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal besiegelte den 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und die VfB Germania Halberstadt haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Neo Justin Schürmann (VfB Germania Halberstadt) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Maurice Tobias Schulze der Torschütze (14.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

1. FC Lok Stendal Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 14

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Maximilian Ucke (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Halberstädter Elf erzielen (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Stoll, Lagemann (46. Braunschweig), Meinelt, Mohamed (66. Paschke), Schulze, Ziekau, Völzke (46. Korbani), Wolff (77. Bordizhenko), Vinzelberg (83. Lohmann), Lauck

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Leopold, Simon, Behrens (69. Dobritz), Lancine (82. Schneider), Schrader (56. Roßberg), Knoche, Stemmler (69. Naujoks), Ucke, Stender (82. Leube), Schürmann

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (8.), 1:1 Maurice Tobias Schulze (14.), 1:2 Maximilian Ucke (47.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Sophia Wawers, Adrian Rebitzer; Zuschauer: 41