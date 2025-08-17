Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Tino Krebs und sein Team Haldensleber SC gegen den VfB Ottersleben – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Haldensleben/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen die Gäste aus Ottersleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Sebastian Riedner für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben steckte einmal Gelb ein (18.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Jannes Michael Prokop (19.).

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Minute 20: Haldensleber traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Neumann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das Spiel endete bitter für die Magdeburger. In Minute 87 lenkte Julian Multhaupt den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Haldensleber sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Ottersleben

Haldensleber SC: Krepp – Schnee, Boege, Klein (65. Limburg), Riedner (82. Asfahale), Neumann (65. Walther), Prokop (87. Petrochenko), Sulfrian, Hartmann, Ahlfeld, Teuchler (82. Okubazgi)

VfB Ottersleben: Koch – Rüger, Multhaupt, Raschauer (85. Neumann), Fadjinou, Bogunski (77. Safdari), Raschauer (46. Hintze), Agte (46. Lieck), Yunashev (77. Kahn), Lübke, Niemann

Tore: 1:0 Sebastian Riedner (5.), 2:0 Jannes Michael Prokop (19.), 3:0 Louis Neumann (20.), 4:0 Julian Multhaupt (87.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Bennet Kunze, Tobias Schläger; Zuschauer: 50