Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Robin Gesell und sein Team VfB Germania Halberstadt A1 gegen die SG Dessau/Kochstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Halberstadt/MTU. Die 55 Besucher des Friedensstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Dessau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Robin Gesell vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Max Leopold das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Leopold (47.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 74: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Ucke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Leonard Simon, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (85.). In Spielminute 87 handelte sich die VfB Germania Halberstadt A1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – SG Dessau/Kochstedt

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stemmler (62. Schneider), Simon, Naujoks (73. Rheinschmitt), Ucke, Lancine, Stender, Schrader (85. Bönicke), Leopold, Roßberg (73. Michl), Knoche (85. Richter)

SG Dessau/Kochstedt: (46. Linke) – Panzer (90. Bro), Seidler, Karbath, Saalmann (75. Dujakovic), Alhamwi (80. Spielau), Täubrecht, Krieg, Hajowsky, Becker, Fülla (18. Khan)

Tore: 1:0 Max Leopold (37.), 2:0 Max Leopold (47.), 3:0 Maximilian Ucke (74.), 4:0 Leonard Simon (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Matti Pieles, Michael Eitz; Zuschauer: 55