Die VfB Germania Halberstadt A1 unter Leitung von Trainer Robin Gesell feierte ein überlegenes Ergebnis über den Magdeburger SV Börde mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Magdeburg mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Robin Gesell vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (36.). Die Halberstädter legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Platz der Torschütze (36.).

Leon-Joel Platz kickt VfB Germania Halberstadt A1 in 2:0-Führung – Minute 36

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robin Gesell im gegnerischen Tor. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Neo Justin Schürmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (61.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Schürmann (67. Müller), Stender, Leopold, Schrader, Naujoks, Knoche (46. Roßberg), Platz, Behrens (46. Stemmler), Lancine (67. Oguz), Ucke

Magdeburger SV Börde: Model – Begest, Lima Sampa, Schuster, Horn, Beneke, Richter (55. Schulz), Jahn, Dunkel, Krauel, Klause (74. Ebers)

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45