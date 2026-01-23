Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 endete das Duell mit dem VfB Ottersleben am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 5:5 (3:2)-Punkteteilung.

Wenzel Leuschner (VfB Ottersleben e.V.) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Faris Hamidovic den Ball ins Netz (16.).

FSV Barleben 1911 Kopf an Kopf mit VfB Ottersleben – 1:1 in Minute 16

Spielstand 1:1. Das Barleber Team legte sich ins Zeug und erlangte die Führung. Tim Luca Müller traf in Minute 29, gefolgt von Martin Winter (37.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. 3:3. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Arthur Fromme traf in der 63. Minute. Es wollte den Barlebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Fromme den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – Hoffmann, Fromme, Resch, Schröter, Winter (46. Teubner), Hamidovic, J. P. Meyer, Müller, Korbginski, J. L. Meyer

VfB Ottersleben: Koch – Lieck, Agte, Raschauer, Niemann (71. Böer), Yunashev, Lübke, Michalzik, Leuschner (46. Fadjinou), Rüger (35. Bogunski)

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25