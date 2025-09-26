Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte das Team der SG Union Sandersdorf den VfB Ottersleben am Freitag vom Platz.

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat das Team von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Freitag im Tor der Gegner aus Ottersleben untergebracht.

Paul-Leon Uhte (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sandersdorfer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (14.).

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB Ottersleben e.V. steckte einmal Gelb ein. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Tobias Nitsche den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (71.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Mittmeier (61. Herzel), Uhte, Seide, Schneider (61. Pätzke), Osterland (61. Nitsche), Wieczorek, Mackowiak, Stagat (63. Bergmann), Mühlbauer (63. Franzke)

VfB Ottersleben: Elbert – Raschauer, Gaffal, Agte (63. Liese), Yunashev, Fadjinou, Lübke, Bogunski, Niemann, Raschauer (85. Neumann), Safdari (63. Thielecke)

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61