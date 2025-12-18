Für die NSG SSC/RW Weißenfels endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Lok Stendal mit 3:4 (3:3).

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der 1. FC Lok Stendal haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:4 (3:3).

Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Stendaler legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Till Vinzelberg der Torschütze (13.).

NSG SSC/RW Weißenfels gerät 0:2 ins Hintertreffen – 13. Minute

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Weißenfelser dran: Henry Klose traf in der 19. Minute, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (27.). Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Stendaler den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Louis Lauck versenkte den Ball in Minute 45. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Erik Roshchyn Cintra wurde für Henry Klose eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Till Vinzelberg für Mohamed Sawaneh und Janek Völzke für Danylo Koshyk den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Mohamed Sawaneh den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Stendaler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Schulze, Saedan, Heerdegen, Sturm, Buttlar, Kuhles, Klose (62. Roshchyn Cintra), Kalkofen, Borkmann, Almutaleb

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Loock, Ziekau, Lauck, Meinelt, Lagemann, Handge, Völzke (82. Koshyk), Vinzelberg (69. Sawaneh), Amiti, Wolff

Tore: 0:1 Elias Wolff (9.), 0:2 Till Vinzelberg (13.), 1:2 Henry Klose (19.), 2:2 Jaime Ian Kalkofen (27.), 3:2 Finn Handge (32.), 3:3 Louis Lauck (45.), 3:4 Mohamed Sawaneh (90.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Silvio Schaller, Falk Theile; Zuschauer: 25