Gräfenhainichen/MTU. Das Spiel zwischen JSG und Weißenfels ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 20 schoss Belal Elmi das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einen drauf setzen: In Minute 47 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Elmi.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.11.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

47. Minute: JSG Gräfenhainichen mit 0:2 im Rückstand

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Alois Rieschick, den Ball ins Netz zu befördern und den JSGern noch ein Tor zu verschaffen (80.). In Spielminute 90 handelte sich die JSG Gräfenhainichen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – NSG SSC/RW Weißenfels

JSG Gräfenhainichen: Walther – Franke (46. Szulcek), Schulze, Simon, Rieschick, Dutz, Noack, Wolfensteller (62. Saleh), Schröter, Neumann, Neuwirth (72. Marquardt)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Rothhoff, Hashimi (63. May), Buttlar, Elmi, Kopp, Krämer (69. Almutaleb), Schulze, Reiche, Kalkofen (90. Amolegbe)

Tore: 0:1 Belal Elmi (20.), 0:2 Belal Elmi (45.+2), 1:2 Alois Rieschick (80.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Toni Wollmann; Zuschauer: 60