Die SG Union Sandersdorf errang am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19).

65 Zuschauer waren im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 live dabei.

In Minute 15 brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Mackowiak (87. Herzel), Groh, Trettenbach, Osterland, Mittmeier, Wieczorek (63. Mühlbauer), Uhte (85. Bergmann), Schneider (65. Pätzke), Koto'o Djouokou

VfL Halle 96 I (U19): – Heute (61. Omoike), Ugoh (76. Aigbogun), Onyedeke, Unthan, Khalid, Prokein (46. Danyi), Bärwald, Roschig, Meyer, Lorenz

Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65