Ergebnis 3. Spieltag Enger Erfolg: SG Union Sandersdorf gewinnt 1:0 gegen VfL Halle 96 I (U19)
Die SG Union Sandersdorf errang am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19).
Sandersdorf/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SG Union Sandersdorf und VfL Halle 96 I (U19) mit einem torarmen 1:0 (1:0). 65 Zuschauer waren im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 live dabei.
In Minute 15 brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 3
Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz drei gesichert.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)
SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Mackowiak (87. Herzel), Groh, Trettenbach, Osterland, Mittmeier, Wieczorek (63. Mühlbauer), Uhte (85. Bergmann), Schneider (65. Pätzke), Koto'o Djouokou
VfL Halle 96 I (U19): – Heute (61. Omoike), Ugoh (76. Aigbogun), Onyedeke, Unthan, Khalid, Prokein (46. Danyi), Bärwald, Roschig, Meyer, Lorenz
Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65