Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 81 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Maximilian Heller am Ende der ersten Halbzeit, als Jalozinho Só für Halle traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 65 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Só.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

65. Minute: Turbine Halle vorne dank zwei Treffern von Jalozinho Só – 2:0

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Belal Elmi, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (71.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – NSG SSC/RW Weißenfels

Turbine Halle: Worch – Brandt, Obier (78. Nordhausen), Sikora (62. Waschkowitz), Neuner, Lantzsch, Kouyate, Anschütz (89. Reso), Sultanaliev, Só, Schischka

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Schulze, Krämer (58. Brendel), Rothhoff, Kuhles (70. Heerwagen), Heerdegen, Elmi, Kalkofen, May (70. Almutaleb), Kopp (69. Hashimi), Buttlar

Tore: 1:0 Jalozinho Só (37.), 2:0 Jalozinho Só (65.), 2:1 Belal Elmi (71.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Nicklas Richter, Tom Leonard Klostermann; Zuschauer: 81