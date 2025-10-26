Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Union Sandersdorf fuhr die Turbine Halle am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Gleich nach Spielstart schoss Nick Josef Waschkowitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle mit 2:0 vorne – 55. Minute

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Die Turbine Halle rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Sommer, Só, Waschkowitz (80. Brandt), Nordhausen, Sikora (71. Zaeske), Heidelberger (85. Fox), Hildebrandt (67. Saile), Ries, Sultanaliev, Schneider (89. Alassaf Alasaad)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Seide, Uhte, Groh, Pätzke (46. Stagat), Födisch, Mühlbauer (56. Mieshchanin), Schneider, Nitsche (83. Bergmann), Mackowiak (75. Franzke)

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50