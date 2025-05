In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der Haldensleber SC am Wochenende eine üble Pleite gegen die SV Fortuna Magdeburg und ging 0:6 (0:1) vom Platz.

Haldensleben/MTU. Die 53 Zuschauer auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Haldensleber SC ein ernüchterndes 0:6 (0:1) einstecken musste.

Oskar Zopf (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Qusia Hussen Gahdo erzielt.

Haldensleber SC sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 49

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tom Luca Lenze traf in Minute 60, Niklas Hännig in Minute 66 und Gino Klause in Minute 78. Spielstand 5:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 27

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Klause (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: –

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Zopf (57. Lindner), Klause, Hussen Gahdo (57. Lenze), Fleck, Rudolph (57. Bersiner), Kratzke, Koplin (46. Kirchhoff), Drizari (46. Hännig), Barnau, Bense

Tore: 0:1 Oskar Zopf (10.), 0:2 Qusia Hussen Gahdo (49.), 0:3 Tom Luca Lenze (60.), 0:4 Niklas Hännig (66.), 0:5 Gino Klause (78.), 0:6 Gino Klause (85.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Felix Grünwald, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53