Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war die Union 1861 Schönebeck gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Schönebeck/MTU. Vor 50 Zuschauern hat sich das Team von Jan Rettinghaus mit 1:3 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Vincent Anschütz (Turbine Halle) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Jalozinho Só erzielt.

51. Minute: Union 1861 Schönebeck liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 72: Halle traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Anschütz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.10.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Jean Luc Moritz (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Schönebeck erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Turbine Halle

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Pesla, Stojiljkovic, Moritz, Tromski (71. Peine), Joppe, Ahmadian (65. Krietsch), Stockmann (65. Schreiber), Topfmeier, Wegener, Schäfer

Turbine Halle: Worch – Brandt, Canabate Kasparek (87. Fox), Só (59. Othman), Reinemann, Obier (71. Sikora), Schischka, Anschütz (81. Schneider), Lantzsch, Kouyate, Neuner

Tore: 0:1 Vincent Anschütz (35.), 0:2 Jalozinho Só (51.), 0:3 Vincent Anschütz (72.), 1:3 Jean Luc Moritz (82.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Nick Seydlitz, Neo Bergmann; Zuschauer: 50