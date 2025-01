Eine herbe Schlappe erlitt die JSG Gräfenhainichen an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die SG Union Sandersdorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 50 Zuschauern mit 0:5 (0:1).

Tyler Ryan Wieczorek traf für die SG Union Sandersdorf e.V. in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (48.). Die Sandersdorfer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (50.).

Minute 50: JSG Gräfenhainichen mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Tim Behrens traf in Minute 66 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die JSG Gräfenhainichen musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Behrens (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSG Gräfenhainichen rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – SG Union Sandersdorf

JSG Gräfenhainichen: Walther – Schröter, Hille, Simon, Dutz, Karbe (71. Szulcek), Neumann (46. Franke), Neuwirth, Wolfensteller (58. Bui), Rieschick (80. Tran), Noack

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Kasten (80. Huth), Schinkel, Nitsche (73. Hartmann), Osterland, Groh, Körner (66. Behrens), Wieczorek, Mittmeier, Ellwert (73. Richter), Trettenbach

Tore: 0:1 Tyler Ryan Wieczorek (17.), 0:2 Tobias Nitsche (50.), 0:3 Tim Behrens (66.), 0:4 Tobias Nitsche (67.), 0:5 Tim Behrens (89.); Zuschauer: 50