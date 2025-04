In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte die JSG Gräfenhainichen am Wochenende eine bittere Pleite gegen die SV Fortuna Magdeburg und ging 0:8 (0:3) vom Platz.

Gräfenhainichen/MTU. Im Stadion Zschornewitz wurden die Fans der JSG Gräfenhainichen am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Acht Bälle gingen Keeper Connor Walther durch die Finger. Das Spiel endete 0:8 (0:3).

Lukas Radomski (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Oskar Zopf (16.) erzielt wurde.

Minute 16: JSG Gräfenhainichen 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Roman Laqua im gegnerischen Tor. Radomski traf in Minute 44, Niklas Hännig zweimal in Minute 53 und 60, Altin Shaqiri in Minute 68 und Tom Luca Lenze in Minute 72. Spielstand 7:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 20

Nach wenigen Momenten gelang es Shaqiri, den Ball erneut ins Netz zu befördern (74.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – SV Fortuna Magdeburg

JSG Gräfenhainichen: Walther – Schulze, Neuwirth, Bui (46. Stockmann), Simon (70. Tran), Schröter, Noack, Wolfensteller (54. Szulcek), Rieschick, Neumann (46. Brückner), Karbe (66. Kluger)

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Koplin (56. Kirchhoff), Kratzke (56. Drizari), Rudolph, Nyarko (46. Hännig), Rektorik, Zopf, Radomski, Lenze, Barnau, Spurek (46. Shaqiri)

Tore: 0:1 Lukas Radomski (8.), 0:2 Oskar Zopf (16.), 0:3 Lukas Radomski (44.), 0:4 Niklas Hännig (53.), 0:5 Niklas Hännig (60.), 0:6 Altin Shaqiri (68.), 0:7 Tom Luca Lenze (72.), 0:8 Altin Shaqiri (74.); Zuschauer: 90