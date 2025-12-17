Kantersieg für den SV Arminia Magdeburg: Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den FSV Barleben 1911 einfahren. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:1).

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Mittwoch dem Gegner aus Barleben souveräne acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Maximilian Louis Kranz der Torschütze (32.).

SV Arminia Magdeburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 32. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 8:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – May, Assner, Schoendube, Reka (69. Sheviakov), Jakob (69. Johnson), Barth, Kranz, Hättasch, Plexnies (58. Gerlach), Scharfe

FSV Barleben 1911: Meyer – Leon, Teubner, Wosahlo, Resch, Fromme, Günther, Bertram, Eichholz, Hoffmann (58. Schröter), Müller

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40