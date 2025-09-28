Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Haldensleber SC heimste die VfB Germania Halberstadt A1 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 45 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und dem Haldensleber SC verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Behrens (74. Dobritz), Schrader (74. Naujoks), Leopold, Knoche (62. Michl), Lancine (86. Leube), Simon, Schürmann, Roßberg (53. Stemmler), Stender, Ucke

Haldensleber SC: Krepp – Klein (83. Petrochenko), Boege, Ahlfeld (84. Grmay), Richter, Neumann, Riedner, Teuchler, Hartmann, Schnee, Wilken

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45