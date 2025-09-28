Ergebnis 6. Spieltag Knapper Erfolg: VfB Germania Halberstadt A1 gewinnt 1:0 gegen Haldensleber SC
Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Haldensleber SC heimste die VfB Germania Halberstadt A1 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.
Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 45 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und dem Haldensleber SC verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 20 Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 6
Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC
VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Behrens (74. Dobritz), Schrader (74. Naujoks), Leopold, Knoche (62. Michl), Lancine (86. Leube), Simon, Schürmann, Roßberg (53. Stemmler), Stender, Ucke
Haldensleber SC: Krepp – Klein (83. Petrochenko), Boege, Ahlfeld (84. Grmay), Richter, Neumann, Riedner, Teuchler, Hartmann, Schnee, Wilken
Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45