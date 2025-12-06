Für den Gastgeber 1. FC Lok Stendal endete das Duell mit dem SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Johannes Lagemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Minute 63 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Arminia Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

In Minute 63 fiel der finale Treffer der Partie. 18 Minuten nach der Pause gelang es Finn Scharfe, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Lagemann, Schulze (67. Amiti), Handge, Ziekau (90. Sawaneh), Wolff, Braunschweig (74. Koshyk), Korbani, Vinzelberg, Völzke (87. Loock)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Plexnies (56. Barth), May, Sperling (56. Stackfleth), Hering (37. Diener), Gerlach (79. Reka), Hättasch, Scharfe, Jakob, Kranz, Schoendube

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25