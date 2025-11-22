Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 endete das Duell mit dem VfB Ottersleben am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 5:5 (3:2)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Am Samstag haben sich der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Wenzel Leuschner für Ottersleben traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Faris Hamidovic der Torschütze (16.).

FSV Barleben 1911 und VfB Ottersleben – 1:1 in Minute 16

Spielstand 1:1. Das Barleber Team ging in die Vollen und erlangte die Führung. Tim Luca Müller versenkte den Ball in Spielminute 29, gefolgt von Martin Winter (37.). Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. 3:3. Die Barleber konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Arthur Fromme versenkte den Ball in Spielminute 63. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Fromme (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erlangen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – Resch, J. L. Meyer, Winter (46. Teubner), Fromme, Schröter, Hamidovic, Hoffmann, Müller, Korbginski, J. P. Meyer

VfB Ottersleben: Koch – Raschauer, Agte, Lieck, Leuschner (46. Fadjinou), Rüger (35. Bogunski), Gaffal, Yunashev, Lübke, Michalzik, Niemann (71. Böer)

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25