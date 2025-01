Die NSG SSC/RW Weißenfels hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 1:4 (0:2).

Weißenfels/MTU. Vor 33 Zuschauern hat sich das Team von Ingolf Schöniger mit 1:4 (0:2) gegen Sandersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sandersdorfer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Rocco Trettenbach der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (13.).

NSG SSC/RW Weißenfels hinkt 0:2 hinterher – Minute 13

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. steckte zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tim Schinkel traf in Minute 52 und Tobias Nitsche in Minute 63. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.12.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

28 Minuten nach der Pause konnte Belal Elmi (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (73.).

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SG Union Sandersdorf

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Buttlar (89. Amolegbe), Kopp (73. May), Kuhles, Schulze (87. Almutaleb), Krämer, Rothhoff, Elmi (89. Mollov), Heerdegen, Reiche

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Behrens (75. Hartmann), Kasten, Mittmeier (77. Stagat), Wieczorek, Schinkel, Ellwert, Trettenbach, Osterland, Körner, Nitsche

Tore: 0:1 Miguel Mittmeier (7.), 0:2 Rocco Trettenbach (13.), 0:3 Tim Schinkel (52.), 0:4 Tobias Nitsche (63.), 1:4 Belal Elmi (73.); Zuschauer: 33