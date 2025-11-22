Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Samstag war die NSG SSC/RW Weißenfels gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde 1:4 (0:2) besiegt.

Tim Nordhausen (Turbine Halle) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Nick Josef Waschkowitz der Torschütze (25.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb.Es lief nicht gut für die NSG SSC/RW Weißenfels. In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Nick Josef Waschkowitz traf für Halle in Minute 81. Spielstand 3:1 für die Turbine Halle.

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Waschkowitz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (87.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Turbine Halle

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Perrey (65. Saedan), Klose, Kalkofen, Schulze, Menzel (46. Mertin), Brendel (74. Borkmann), Heerdegen, Buttlar (79. Skupin), Wagner

Turbine Halle: Worch – Schneider, Nordhausen, Saile, Heidelberger (46. Hohl), Hoffmann (69. Fox), Brandt, Sikora (59. Zaeske), Ries, Waschkowitz, Só (62. Obier)

Tore: 0:1 Tim Nordhausen (18.), 0:2 Nick Josef Waschkowitz (25.), 1:2 Henry Klose (58.), 1:3 Nick Josef Waschkowitz (81.), 1:4 Nick Josef Waschkowitz (87.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maik Berberich, Louis Rothe; Zuschauer: 44