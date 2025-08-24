Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war die SG Dessau/Kochstedt gegenüber dem 1. FC Lok Stendal machtlos und wurde mit 0:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Dessau-Roßlau/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Frank Tischer mit 0:3 (0:2) gegen Stendal eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Petzka (Landsberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (9., 17.). Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb (28.). Die Stendaler legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Volodymyr Bordizhenko der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

47. Minute: SG Dessau/Kochstedt 0:2 im Hintertreffen

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1.FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Wolff den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (80.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr wettmachen. Die SG Dessau/Kochstedt sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – 1. FC Lok Stendal

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Fülla, Krieg, Haseloff, Seidler (35. Alhamwi), Becker, Spielau, Hajowsky (63. Khan), Dujakovic, Täubrecht (50. Panzer), Saalmann (82. Karbath)

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Korbani (31. Lohmann), Vinzelberg, Wolff, Stoll, Mohamed, Lagemann (80. Salem Merso), Ziekau, Lauck, Bordizhenko (61. Paschke), Völzke

Tore: 0:1 Elias Wolff (22.), 0:2 Volodymyr Bordizhenko (45.+2), 0:3 Elias Wolff (80.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Benjamin Andrich, Johann Gottschalk; Zuschauer: 31