Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging die SG Union Sandersdorf von Coach Benjamin Boenecke aus dem Spiel mit der NSG SSC/RW Weißenfels vom Platz.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 geboten. Die Sandersdorfer waren den Gästen aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Miguel Mittmeier für Sandersdorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (33.). Die Sandersdorfer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

Minute 55: SG Union Sandersdorf führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Tyson Stagat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr aufholen. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek, Stagat, Uhte, Trettenbach, Schneider (79. Franzke), Groh, Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Mittmeier (65. Herzel), Osterland (75. Seide), Pätzke

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Wagner, Kalkofen, Kuhles, Borkmann, Buttlar (73. Saedan), Klose (58. Roshchyn Cintra), Perrey (81. Magul), Schulze, Menzel, Heerdegen

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40