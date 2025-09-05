Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19) heimste die SG Union Sandersdorf am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Sandersdorf/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und VfL Halle 96 I (U19). 65 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2.

Nach lediglich 15 Minuten brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Trettenbach, Uhte (85. Bergmann), Groh, Mackowiak (87. Herzel), Seide, Koto'o Djouokou, Wieczorek (63. Mühlbauer), Schneider (65. Pätzke), Osterland

VfL Halle 96 I (U19): – Onyedeke, Prokein (46. Danyi), Roschig, Khalid, Meyer, Heute (61. Omoike), Lorenz, Unthan, Ugoh (76. Aigbogun), Bärwald

Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65