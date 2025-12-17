Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Mittwoch setzte sich der Gastgeber SV Arminia Magdeburg vor 40 Zuschauern gegen den FSV Barleben 1911 mit einem überlegenen 8:1 (3:1) durch.

Magdeburg/MTU. Achtmal hat der SV Arminia Magdeburg am Mittwoch gegen die Gegner aus Barleben eingenetzt. 8:1 (3:1) für die Magdeburger.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Benjamin Hättasch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Maximilian Louis Kranz (32.) erzielt wurde.

SV Arminia Magdeburg mit 2:0 vorne – Minute 32

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Jakob Schoendube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:1 zu erweitern (85.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Plexnies (58. Gerlach), Assner, May, Barth, Schoendube, Hättasch, Scharfe, Reka (69. Sheviakov), Jakob (69. Johnson), Kranz

FSV Barleben 1911: Meyer – Wosahlo, Müller, Eichholz, Bertram, Günther, Hoffmann (58. Schröter), Leon, Fromme, Resch, Teubner

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40