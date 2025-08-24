Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den FSV Barleben 1911 feiern. Vor 47 Zuschauern gewann das Team 11:0 (5:0).

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhäuser haben am Sonntag dem Rivalen aus Barleben ganze elf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 11:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Nach lediglich 16 Minuten schoss Sixten-Conner Bärwolf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Theo Schremmer den Ball ins Netz (20.).

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Bärwolf traf in Minute 21, Ben Grenzebach in Minute 40, Bärwolf in Minute 43, Damien Halle zweimal in Minute 50 und 52, Leon Meier in Minute 61 und Halle in Minute 68. Spielstand 10:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Tim Lange (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 11:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Grenzebach (59. Schoder), Schütz (69. Zarkua), Bärwolf, Buchhorn, Schremmer (67. Schweigert), Ehrich (55. Nicolai), Bühling, Halle, Lange, Ruppe (52. Pfaff)

FSV Barleben 1911: Alexander – Hoffmann, Korbginski, Günther, Schröter, Meyer, Müller (61. Winter), Teubner (61. Altergott), Fromme, Leon (55. Wosahlo), Resch

Tore: 1:0 Sixten-Conner Bärwolf (16.), 2:0 Theo Schremmer (20.), 3:0 Sixten-Conner Bärwolf (21.), 4:0 Ben Grenzebach (40.), 5:0 Sixten-Conner Bärwolf (43.), 6:0 Damien Halle (50.), 7:0 Damien Halle (52.), 8:0 Leon Meier (61.), 9:0 Damien Halle (65.), 10:0 Jonny Schweigert (68.), 11:0 Tim Lange (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Chris Andrae, Alexander Markus; Zuschauer: 47