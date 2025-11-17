Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt A1 einstecken.

VfB 1906 Sangerhausen verliert knapp gegen VfB Germania Halberstadt A1 mit 0:1

Sangerhausen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und VfB Germania Halberstadt A1. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (61.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Youen Schrader die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Die Sangerhäuser sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Germania Halberstadt A1

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schütz, Schoder (78. Grenzebach), Schremmer, Lange, Nicolai (53. Ehrich), Bühling, Halle, Bärwolf, Ruppe, Buchhorn

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader (89. Leube), Leopold, Platz, Naujoks (68. Rheinschmitt), Ucke, Knoche (61. Roßberg), Stender, Simon, Stemmler (89. Michl), Lancine (79. Schneider)

Tore: 0:1 Youen Schrader (80.); Zuschauer: 42