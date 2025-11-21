Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging die VfB Germania Halberstadt A1 von Trainer Robin Gesell aus dem Spiel mit der SG Dessau/Kochstedt vom Platz.

Halberstadt/MTU. Die 55 Besucher des Friedensstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Dessau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Max Leopold (VfB Germania Halberstadt A1) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Leopold der Torschütze (47.).

47. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 in Führung dank Doppelpack von Max Leopold – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Ucke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Leonard Simon den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. In Spielminute 87 handelte sich die VfB Germania Halberstadt A1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – SG Dessau/Kochstedt

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Roßberg (73. Michl), Stender, Leopold, Naujoks (73. Rheinschmitt), Schrader (85. Bönicke), Simon, Ucke, Knoche (85. Richter), Stemmler (62. Schneider), Lancine

SG Dessau/Kochstedt: (46. Linke) – Hajowsky, Panzer (90. Bro), Karbath, Seidler, Fülla (18. Khan), Täubrecht, Krieg, Saalmann (75. Dujakovic), Alhamwi (80. Spielau), Becker

Tore: 1:0 Max Leopold (37.), 2:0 Max Leopold (47.), 3:0 Maximilian Ucke (74.), 4:0 Leonard Simon (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Matti Pieles, Michael Eitz; Zuschauer: 55