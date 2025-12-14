Die VfB Germania Halberstadt A1 erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halberstadt/MTU. Die 40 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Finn Luca Stemmler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Halberstädter legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Youen Schrader der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

VfB Germania Halberstadt A1 führt nach 34 Minuten 2:0

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Schrader (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (47.). Mit 3:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Knoche (79. Richter), Simon, Kosock, Lancine (79. Leube), Leopold (56. Schneider), Schrader, Naujoks, Schürmann, Stemmler (73. Bönicke), Stender (56. Michl)

Turbine Halle: Worch – Brandt, Waschkowitz, Ries, Saile, Só (75. Förster), Canabate Kasparek, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Merschky, Zaeske (46. Sultanaliev), Hohl (83. Dichtl)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40