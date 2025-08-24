Der VfB Germania Halberstadt glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Union Sandersdorf mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 41 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 41 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Maximilian Ucke (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

VfB Germania Halberstadt in Minute 56 2:0 in Führung

Elf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Luca Stemmler (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (56.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die VfB Germania Halberstadt rutschte dennoch auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Leopold, Ucke, Simon, Schrader (70. Günther), Behrens (59. Dobritz), Schürmann (86. Leube), Lancine, Stender, Knoche (86. Naujoks), Stemmler

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte (70. Stagat), Osterland, Mackowiak (79. Herzel), Trettenbach, Seide, Mittmeier, Groh, Wieczorek, Nitsche, Mühlbauer (32. Pätzke)

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41