Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem VfB Ottersleben am Sonntag nicht, als er sich vor 30 Zuschauern mit 2:5 (1:2) gegen die Turbine Halle verabschieden musste.

VfB Ottersleben verliert auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen Turbine Halle

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tobias Menzel (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (23.). Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Pascal Enrico Obier für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Jalozinho Só (36.) erzielt wurde.

36. Minute: VfB Ottersleben 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Leonard Friedrich Bogunski für Ottersleben (38.). Es blieb spannend. Johann Schischka traf für Halle (54). Justus Friedrich Brandt traf für Halle (59). Jalozinho Só netzte für Halle ein (64.). Spielstand 5:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die Turbine Halle musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB Ottersleben e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Max Yunashev, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – Turbine Halle

VfB Ottersleben: Koch – Raschauer (77. Schulz), Fadjinou (77. Böer), Rüger, Lübke, Niemann (85. Kahn), Kozloff, Yunashev, Agte, Multhaupt, Bogunski (85. Ibrahim)

Turbine Halle: Nuding – Só (69. Zaeske), Saile, Hohl (50. Hildebrandt), Canabate Kasparek, Brandt, Waschkowitz, Schneider (57. Sikora), Schischka, Ries, Obier (54. Nordhausen)

Tore: 0:1 Pascal Enrico Obier (30.), 0:2 Jalozinho Só (36.), 1:2 Leonard Friedrich Bogunski (38.), 1:3 Johann Schischka (54.), 1:4 Justus Friedrich Brandt (59.), 1:5 Jalozinho Só (64.), 2:5 Max Yunashev (82.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Stefan Klose, Maximilian Port; Zuschauer: 30