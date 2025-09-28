Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Coach Stephan Neigenfink feierte ein überlegenes Ergebnis über die SV Fortuna Magdeburg mit einem 7:2 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (3:0).

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saleem Shero Khalid den Ball ins Netz (14.).

Dann verbuchten die Hallenser noch einen Erfolg. Lio Lorenz schoss und traf in der 39. Spielminute. Dann waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Tom Luca Lenze schoss und traf in der 56. Spielminute, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Gefährlich wurde die Situation für die Hallenser nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In der allerletzten Minute konnte Lorenz (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 7:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Danyi, Rayko, Unthan (69. Heute), Roschig, Meyer, Lorenz, Ugoh, Onyedeke, Khalid (80. Zabel), Prokein

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze, Böttcher, Meister, Telch, Gödecke (73. Drizari), Czerwenka, Mensing (46. Nyarko), Prause (58. Kirchhoff), Tapsoba (46. Starikovskiy), Shaqiri (46. Anwaar)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23