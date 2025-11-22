Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem VfL Halle 96 I (U19) am Samstag nicht, als er sich vor 15 Fans mit 1:3 (1:0) gegen den VfB 1906 Sangerhausen verabschieden musste.

Halle/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Hallenser Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1906 Sangerhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein (45.). Das Gegentor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ramon Bühling den Ball ins Netz.

63. Minute VfL Halle 96 I (U19) und VfB 1906 Sangerhausen im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Sangerhausens Damien Halle konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Ben Grenzebach für Saba Zarkua den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Saba Zarkua, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (90.+1). Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – VfB 1906 Sangerhausen

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Ugoh, Kaiser, Brumme (55. Unthan), Meyer, Khalid, Prokein, Rayko, Roschig, Onyedeke, Lorenz

VfB 1906 Sangerhausen: Pedersen – Lange, Buchhorn, Bärwolf, Hering, Schremmer, Schütz, Grenzebach (89. Zarkua), Halle, Ehrich, Bühling

Tore: 1:0 Benicio Roschig (22.), 1:1 Ramon Bühling (63.), 1:2 Damien Halle (78.), 1:3 Saba Zarkua (90.+1); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Hannes Frehse, Adam Ohm; Zuschauer: 15