Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Enrico Kälz. Der Trainer von Dölau musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Barleben beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tino Hanke (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Hallenser (63., 85., 89.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e.V) netzte dann sehr spät in Spielminute 90 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SV Blau-Weiß Dölau sieht sich 0:2 im Rückstand – 94. Minute

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Jespersen den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Barlebener aber nicht mehr wettmachen. Die Hallenser sicherten sich somit Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Horlbog, Rappsilber (77. Masur), Giese (69. Redmann), Gros, Groß, Schlegel, Kreideweiß, Köhler, Kamm Al Azzawe (60. Prinzler), Pultke (83. Grüneberg)

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Wasylyk, Priese, Koch (67. Falk), Potyka, Fröhlich (86. Hamidovic), Duda (60. Schäfer), Hauer, Laabs (90. Vetter), Koch, Jespersen

Tore: 0:1 Palle Jespersen (90.), 0:2 Palle Jespersen (90.+4); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Hendrik Ächtner; Zuschauer: 50