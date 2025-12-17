Für den Gastgeber SC Bernburg endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SC Bernburg und der SV Blau-Weiß Dölau am Freitag auseinander gegangen. 67 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Anton Ole Haensch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

66. Minute SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für den SC Bernburg fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Arthur Krishteyn den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Bernburger Team errang (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Fahland, F. Lange, Schmidt (60. Weigel), Streithoff (90. Giemsa), Raeck, Schauer, Krüger, Staat (90. L. Lange), Krishteyn, Binkau (46. Heute)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Lippoldt (74. Burghardt), Hensen, Groß, Köhler, Prinzler (76. Hensen), Scheffler (63. Grüneberg), Redmann (30. Rappsilber), Giese, Haensch, Gros

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67